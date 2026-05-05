В ЕС впервые отреагировали на обновление Гражданского кодекса в Украине

21:30 05.05.2026 Вт
2 мин
Что в ЕС говорят об изменениях, которые предлагает украинский парламент?
aimg Роман Кот aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Катарина Матернова, посол ЕС в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Евросоюз признает необходимость обновления Гражданского кодекса Украины. Но вопросы частного права каждая страна ЕС регулирует самостоятельно.

Об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова на пресс-брифинге в Киеве в ответ на вопрос РБК-Украина.

По словам посла, украинское законодательство устаревшее, поскольку последние изменения в него вносились еще во времена коммунизма или вскоре после него. Поэтому существует объективная потребность в реформировании Гражданского кодекса.

"Но, очевидно, что лучший путь должен быть найден через обсуждение перед вторым чтением (в парламенте - ред.)", - подчеркнула дипломат.

В то же время она пояснила, что Евросоюз не регулирует частное или семейное право на своем уровне. За исключением определенных аспектов, касающихся основных прав, эти вопросы самостоятельно решают государства-члены.

"Существует разнообразие положений частного права, применяемых в различных юрисдикциях между Кипром и Италией, Словакией или Германией", - добавила Матернова.

Рада обновляет Гражданский кодекс

Верховная Рада в конце апреля приняла в первом чтении законопроект 15150 с новой редакцией Гражданского кодекса. Документ размером 803 страницы вносит много изменений в действующую редакцию. И эти изменения непосредственно касаются жизни украинцев.

Однако ряд предложенных изменений вызвал критику со стороны общества. Как заверил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, документ доработают ко второму чтению, чтобы он получил одобрение общества.

