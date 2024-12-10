В ЕС впервые обсудят санкции против российских гибридных угроз, - Reuters

Новый режим санкций

Напомним, 8 октября Совет ЕС утвердил новый режим санкций против российских гибридных угроз.

Такие меры утвердили для борьбы с саботажем критически важной инфраструктуры, распространением дезинформации и кибератаками.

Новый режим санкций предусматривает замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС.

Стоит заметить, что параллельно послы ЕС продолжают обсуждать 15-й пакет санкций против России. Он будет преимущественно нацелен на российский "теневой флот".

При помощи такого "теневого флота" у России остается возможность продавать свою нефть в обход "ценового потолка" который ввели страны Запада.

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