У ЄС вперше обговорять санкції проти російських гібридних загроз, - Reuters

Новий режим санкцій

Нагадаємо, 8 жовтня Рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти російських гібридних загроз.

Такі заходи затвердили для боротьби із саботажем критично важливої інфраструктури, поширенням дезінформації та кібератаками.

Новий режим санкцій передбачає заморожування активів та заборону на співпрацю з громадянами та компаніями ЄС.

Варто зауважити, що паралельно посли ЄС продовжують обговорювати 15 пакет санкцій проти Росії. Він буде переважно націлений на російський "тіньовий флот".

За допомогою такого "тіньового флоту" у Росії залишається можливість продавати свою нафту в обхід "цінової стелі", яку ввели країни Заходу.

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