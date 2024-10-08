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Совет ЕС утвердил новый режим санкций против гибридных угроз со стороны России

Вторник 08 октября 2024 12:59
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Совет ЕС утвердил новый режим санкций против гибридных угроз со стороны России Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Совет ЕС утвердил новые рамки для санкций против дестабилизирующих действий России за рубежом. Ограничения позволят преследовать лиц и организации, подрывающие безопасность и суверенитет ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Новые меры нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки.

Также в список угроз входят манипуляции с миграционными потоками и другие дестабилизирующие действия, которые усилились в последнее время на территории Европы.

Эти меры включают замораживание активов и запрет на сотрудничество с гражданами и компаниями ЕС. Кроме того, физическим лицам из списка будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Решение принято на основе предложения Верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля и является ответом на возрастающие гибридные операции России в Европе.

Новые санкции против РФ

Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский Союз решил ввести новый тематический режим санкций, направленный на борьбу с гибридными угрозами со стороны Москвы.

2 октября послы ЕС утвердили механизм, направленный на противодействие гибридным угрозам со стороны России. Он начнет действовать на этой неделе.

В конце июня Европейский Совет решительно осудил все виды гибридной деятельности, которая набирает обороты и направлена ​​против ЕС, его государств-членов и партнеров. Кроме того, Европейский совет призвал, в частности, к продолжению работы в Совете ЕС по созданию нового режима санкций с учетом гибридных угроз.

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