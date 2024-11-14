ЕС впервые в истории совместно закупит оружие, часть получит Украина

Как отмечается, финансирование ЕС получат пять проектов, реализуемых в рамках Европейского инструмента укрепления оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA). Каждый из них получит 60 млн евро поддержки от ЕС.

Общая стоимость проектов превышает 11 млрд евро. В них участвуют 20 стран-членов ЕС.

Два проекта касаются совместной закупки систем противовоздушной обороны Mistral и IRIS-T SLM, два - боеприпасов калибра 155 мм, еще один - бронетранспортеров.

В Еврокомиссии отметили, что большинство отобранных проектов также предполагают закупку оборонной продукции, предназначенной для Украины. В частности, ВСУ смогут получить системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасы.