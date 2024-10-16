FATF рассмотрит запрос Украины о включении России в "черный список", - Politico

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) на следующей неделе примет решение по вопросу о включении России в свой "черный список". Согласно конфиденциальному документу, этого в очередной раз требует Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Этот орган, базирующийся в Париже, регулярно оценивает страны в соответствии с их приверженностью борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.

Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовой репутации страны и рассматривается как экономически губительное для большинства государств.

FATF приостановила членство России в феврале 2023 года - через год после вторжения Москвы в Украину - но пока воздерживается от включения в "черный список". Теперь Украина усилила свою кампанию, чтобы изменить это.

FATF публично заявила, что считает агрессию России неприемлемой и противоречащей ее "основным принципам", однако на практике понижение статуса России требует консенсуса со стороны ее многосторонних членов.

В настоящее время межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Он собирается три раза в год для оценки того, какие страны следует включить в серые и черные списки или исключить из них.

Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой включить Россию в число юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно - хотя и безуспешно - представляла новые доказательства для понижения статуса Москвы.

Чтобы добиться успеха в последнем раунде встреч, Украине придется убедить внутренний орган FATF, которому поручено рассматривать кандидатуры и подтверждающие доказательства и который соберется 22 октября, рекомендовать предложение для официального рассмотрения.

Если последняя инициатива Украины окажется успешной, Россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с наивысшим риском по версии FATF.

Досье, представленное на рассмотрение членов, подчеркивает тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран. В нем также подчеркивается финансирование Россией частных формирований, таких как группа Вагнера, и их связанная с этим незаконная деятельность.

Также упоминается роль каналов в приложении для обмена сообщениями Telegram и криптовалют в содействии России финансированию терроризма и отмыванию "денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину" - от зерна до полезных ископаемых.