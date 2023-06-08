Украина призвала FATF внести Россию в "черный список" за финансирование терроризма

Украина призвала Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) внести РФ в "черный список" во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, министр финансов Сергей Марченко официально обратился к министрам финансов стран-членов FATF включить Россию в "черный список" за принципиальные нарушения стандартов FATF.

FATF возглавляет глобальную борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения. 24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России в организации. Также Группа призвала все юрисдикции "сохранять осмотрительность по поводу угроз безопасности и защищенности международной финансовой системы, возникших в результате войны России против Украины".

Преступления России

Россия совершила ряд новых нарушений с момента приостановления ее членства, в частности:

Террористические акты, создающие риски для тысяч гражданских лиц:

6 июня 2023 года Россия разрушила Каховскую дамбу в Херсонской области, вызвавши одну из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. "Этим актом террора Россия подвергает опасности тысячи гражданских лиц и разрушает экосистемы для будущих поколений. Это также еще больше усложняет техническое обслуживание крупнейшей атомной электростанции в Европе, поскольку катастрофа может повлиять на уровень воды, используемой для охлаждения реактора", - отметили в Минфине. .

Финансирование распространения ядерного оружия - Россия утвердила передачу ядерного оружия Беларуси:

25 мая 2023 г. Россия санкционировала передачу тактического ядерного оружия Беларуси, что стало первой передачей ядерного оружия за пределы России со времен распада Советского Союза.

29 мая 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "ядерное оружие будет для всех (союзных стран)", что вызывает беспокойство по поводу ядерного распространения.

Россия продолжает торговать оружием с юрисдикциями, на которые распространяются санкции ООН:

Суда под российским и иранским флагами маскируют судоходные маршруты в Каспийском море, чтобы торговать оружием и избегать санкций. Аналитики ожидают, что в 2023 году уровень недобросовестной деятельности и "серых" судов на Каспийском море будет оставаться высоким.

"Внесение России в "черный список" ограничит ее доступ к внешним рынкам и потребует от всех юрисдикций FATF применять усиленную проверку и эффективные контрмеры для защиты международной финансовой системы от постоянно растущих рисков, которые создает Россия. Это защитит глобальную финансовую безопасность, поможет закрыть существующие лазейки в санкционных режимах и остановить неспровоцированную и незаконную войну против Украины", - заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Попытки Кремля избежать включения наказания

Включение в черный список FATF поставит правительство Путина в одну компанию с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой, единственными странами с таким статусом, и погрузит его экономику в еще большую изоляцию из-за войны.

Агентство Bloomberg сообщало, что Кремль за кулисами оказывает давление на правительства, в частности на Индию, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать ожидаемые шаги, направленные на превращение России в финансовое государство-изгой из-за вторжения в Украину.

В частности, Москва призвала Индию противостоять любым шагам Украины по включению России в "черный список" стран с высоким уровнем риска на встрече и заявило, что даже попадание в меньший "серый список" вызовет трудности.