ЄС включить 8 осіб у санкційний список за агресію РФ проти України
Фото: ЄС включить 8 осіб у санкційний список за агресію РФ проти України (pixabay)
Європейський Союз включить в санкційний список вісім осіб, дії яких підривали територіальну цілісність України. Мова йде про тих, хто працює в судовому секторі тимчасово окупованого Росією Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.
"ЄС щойно погодився додати ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України у свій список санкцій. Всі вони в основному працюють в судовому секторі Криму. Імена в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні. Тепер в списку буде 185 осіб + 48 організацій", - написав журналіст.
Нагадаємо, раніше ЄС продовжив дію санкцій проти Росії до 15 березня 2022 року.