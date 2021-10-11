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ЄС включить 8 осіб у санкційний список за агресію РФ проти України

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Брюссель, Понеділок 11 жовтня 2021 11:48
ЄС включить 8 осіб у санкційний список за агресію РФ проти України Фото: ЄС включить 8 осіб у санкційний список за агресію РФ проти України (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз включить в санкційний список вісім осіб, дії яких підривали територіальну цілісність України. Мова йде про тих, хто працює в судовому секторі тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"ЄС щойно погодився додати ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України у свій список санкцій. Всі вони в основному працюють в судовому секторі Криму. Імена в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні. Тепер в списку буде 185 осіб + 48 організацій", - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше ЄС продовжив дію санкцій проти Росії до 15 березня 2022 року.

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