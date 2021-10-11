ЕС включит 8 человек в санкционный список за агрессию РФ против Украины

Европейский Союз включит в санкционный список восемь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины. Речь идет о тех, кто работает в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма.

"ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций. Все они в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена в официальном журнале ЕС позже сегодня. Теперь в списке будет 185 человек + 48 организаций", - написал журналист.