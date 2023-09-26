ЕС признал X Маска крупнейшим источником российской дезинформации

ЕС опубликовал отчеты о том, как технологические компании, в том числе Facebook, Google и TikTok преуспевает в борьбе с дезинформацией. Платформа X (ранее Twitter) Илона Маска признана крупнейшим средством распространения российской лжи и пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что платформам необходимо действовать в преддверии национальных и европейских выборов, которые пройдут в следующем году.

"Это оружие массовой манипуляции направленное как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Тем более, что мы должны ожидать, что Кремль и другие будут активны перед нашими европейскими выборами", - сказала она.

Большинство основных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер. Блок также реализовал пилотный проект, чтобы оценить масштабы проблемы.

"X, бывший Twitter, который больше не подпадает под действие кодекса, является платформой с наибольшим количеством дезинформационных постов", - сказала Юрова.

Она отметила несколько шагов, предпринятых платформами для борьбы с российским влиянием. Google сообщила блоку, что за первые четыре месяца года закрыла более 400 каналов, участвовавших в российской дезинформации. Тем временем Meta заявила, что расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС.

Законодательство ЕС

Новый закон ЕС, регулирующий контент на платформах, называемый Законом о цифровых услугах, вступил в силу в прошлом месяце.

"Поскольку Twitter был определен как очень крупная онлайн-платформа, конечно, существуют обязательства, предусмотренные жестким законом. Итак, мое сообщение Twitter: вы должны соблюдать жесткие законы, и мы наблюдаем за тем, что вы делаете", - сказала Юрова.

Юрова также заявила, что приток российской дезинформации особенно велик в Словакии, где в субботу состоятся выборы.

"Словакия была выбрана в качестве страны, где есть благодатная почва для успеха российских прокремлевских и провоенных нарративов, - сказала она, добавив, что Facebook и Google предприняли некоторые шаги, чтобы активизировать свои усилия по борьбе с фейковой информацией после давления из ЕС.

Напомним, Илон Маск купил Twitter в прошлом году за 44 млрд долларов и переименовал его в X. В последнее время он делает неоднозначные заявления о российском вторжении в Украину. Маск в прошлом году году признался чиновникам Пентагона, что провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Представители администрации президента Джо Байдена обсуждали, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверке национальной безопасности, включая соглашение с Twitter и спутниковую сеть Starlink.