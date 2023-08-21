Илон Маск признался чиновникам Пентагона, что разговаривал с Путиным

Американский миллиардер Илон Маск в том году признался чиновникам Пентагона, что провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил экс-замминистра обороны США Колин Каль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Yorker .

Отмечается, что Маск добровольно предоставил информацию во время октябрьского разговора с тогдашним заместителем министра обороны США Колином Калем.

Они тогда обсуждали проблему, что украинские военные начали терять связь со Starlink. Речь шла об освобожденных территориях, которые Россия считает "своими".

"Мой вывод заключался в том, что Маск нервничал из-за того, что Россия все чаще рассматривала использование военными ВСУ Starlink, как содействие со стороны него", - добавил Каль.

Именно поэтому он искал способ, как успокоить россиян. К разочарованию представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным.

Starlink в Украине

В октябре 2022 года компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной спутниковой системы Starlink. По подсчетам SpaceX, расходы составили бы более 120 млн долларов.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что Россия может "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.

Также Маск говорил, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут.

Тогда представители администрации президента Джо Байдена обсуждали, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверке национальной безопасности, включая соглашение с Twitter и спутниковую сеть Starlink SpaceX.