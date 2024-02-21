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ЕС решил исключить из санкционного списка сооснователя "Яндекса", - Sky News

Фото: Аркадий Волож, сооснователь "Яндекса" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Европейского союза якобы согласились исключить из санкционного списка сооснователя поисковой системы "Яндекс" Аркадия Воложа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам трех неназванных источников издания, Волож был исключен из списка физических и юридических лиц, попавших под санкции в связи с вторжением России в Украину.

Издание уточняет, что Волож - один из трех человек, которые будут исключены из списка после 15 марта, когда будет возобновлен режим санкций.

Что известно о Воложе

Напомним, Евросоюз включил Аркадия Воложа в санкционный список еще в июне 2022 года. Реагируя на такое решение, сооснователь "Яндекса" назвал его ошибочным. 

После этого он ушел с поста генерального директора и покинул совет директоров "Яндекса". 

Уже в августе 2023 года Волож заявил, что выступает "категорически против" российского вторжения в Украину

Он добавлял, что с 2014 года не живет на территории России, но понимает, что на нем есть доля ответственности за действия страны.

 

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