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ЄС вирішив виключити із санкційного списку співзасновника "Яндекса", - Sky News

Фото: Аркадій Волож, співзасновник "Яндекса" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Європейського союзу нібито погодилися вилучити із санкційного списку співзасновника пошукової системи "Яндекс" Аркадія Воложа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами трьох неназваних джерел видання, Воложа було виключено зі списку фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Видання уточнює, що Волож - одна з трьох осіб, які будуть виключені зі списку після 15 березня, коли буде відновлено режим санкцій.

Що відомо про Воложи

Нагадаємо, Євросоюз включив Аркадія Воложа до санкційного списку ще в червні 2022 року. Реагуючи на таке рішення, співзасновник "Яндекса" назвав його помилковим.

Після цього він пішов з посади генерального директора та залишив раду директорів "Яндекса".

Вже у серпні 2023 року Волож заявив, що виступає "категорично проти" російського вторгнення в Україну.

Він додав, що з 2014 року не мешкає на території Росії, але розуміє, що на ньому є частка відповідальності за дії країни.

 

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