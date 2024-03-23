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В Украине упрощают усыновление детей: что меняется

Киев, Суббота 23 марта 2024 23:00
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В Украине упрощают усыновление детей: что меняется Фото: в Украине упрощают усыновление детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины в ходе заседания принял изменения в процесс усыновления детей. Его упростили.

Об этом заявило Министерство социальной политики Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Усыновление

Согласно нововведениям, семья, которая находится в процессе усыновления ребенка, сможет забрать его к себе до решения суда.

Такое временное устройство ребенка в семью потенциальных усыновителей возможно в случае, если:

  • семья или кандидат в усыновители получил позитивный вывод райгосадминистрации или исполнительного органа городского или районного совета о целесообразности усыновления и соответствии интересам ребенка;
  • семья или кандидат в усыновители подал в суд заявление об усыновлении ребенка.

Помимо этого, срок действия справки о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, увеличился до 24 месяцев.

Службы по делам детей на местах получат доступ к информации о детях, которые нуждаются в усыновлении, не только в границах своего населенного пункта, но и всех детей области. Таким образом больше детей и больше потенциальных усыновителей смогут получить шанс встретить друг друга.

Опека

Теперь оформить опеку над ребенком, если второй из супруг находится на военной службе, также будет проще. Согласно правилам, подавать вывод о состоянии здоровья должны оба из супруг, а не только человек, который берет ребенка под опеку. Но теперь тот, кто служит, сможет подать такой вывод на протяжении 15 дней после возвращения.

Напомним, ранее проект РБК-Украина Styler рассказал, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.

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