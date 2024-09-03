В ЕС отреагировали на решение Монголии проигнорировать ордер МУС на арест Путина

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять российского диктатора Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
По его словам, ЕС принял во внимание приезд Путина в Улан-Батор, несмотря на то, что Монголия является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была арестовать российского диктатора по ордеру прокурора МУС.
"ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-сторона Римского статута МУС, не выполнила свои обязательства по нему по выполнению ордера на арест. ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления с захватнической войной России против Украины", - отметил Стано.
Спикер добавил, что ЕС поддерживает расследования, которые прокурор МУС ведет относительно событий российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин вчера, 2 сентября, прибыл с визитом в Монголию, несмотря на то, что страна ратифицировала Римский устав.
Это обязывает ее выполнять решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Однако страна не арестовала российского диктатора.
Как пояснили в монгольском правительстве, Монголия не может арестовать находящегося с визитом в стране Путина, ведь зависима от импорта российских энергопродуктов.
Зачем Путин уехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МУС, - читайте в материале РБК-Украина.
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