В ЕС отреагировали на протесты в Иране: применение силы против протестующих неприемлемо

Он отметил, что ответ иранских силовиков на протесты был непропорционален и привел к гибели людей, а также к большому количеству ранений.

Кроме того, решение соответствующих органов власти Ирана строго ограничить доступ к Интернету и заблокировать платформы обмена мгновенными сообщениями является дополнительной причиной для беспокойства, поскольку это откровенно нарушает свободу выражения мнений.

"Для Европейского Союза и его государств-членов широкое и непропорциональное применение силы против ненасильственных протестующих неоправданно и неприемлемо. Люди в Иране, как и где-либо в другом месте, имеют право на мирный протест. Это право должно быть обеспечено при любых обстоятельств", - написал он.

ЕС и его страны-члены призывают власти Ирана строго соблюдать принципы, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах, участником которого является Иран.

Страны ЕС ожидают, что Иран немедленно прекратит насильственное подавление протестов и обеспечит доступ к Интернету, а также свободный поток информации. Кроме того, они надеются, что Иран уточнит количество погибших и арестованных, освободит всех ненасильственных протестующих и обеспечит надлежащую судебную процедуру для всех задержанных.

"Более того, убийство Махсы Амини должно быть должным образом расследовано, и кто-либо, чья вина в ее смерти будет доказана, должен быть привлечен к ответственности", - написал он.

Боррель заявил, что на заседании Совета по иностранным делам будет рассмотрено убийство Махсы Амини и то, как иранские силы безопасности отреагировали на следующие демонстрации.

Отметим, что причиной протестов стала смерть девушки 16 сентября в больнице после жестокого задержания так называемой полицией морали прямо у станции метро за то, что она якобы неправильно носила хиджаб.