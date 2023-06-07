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ЕС отправляет помощь Украине для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

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Среда 07 июня 2023 16:20
ЕС отправляет помощь Украине для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС Фото: ЕС отправляет помощь Украине для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС (flick .com/libereurope)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз в ответ на запрос от Украины оказывает помощь для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Первые взносы внесли Литва, Германия и Австрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Как сообщаться, Германия предложила 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия хочет передать 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов, которые уже на пути в Украину. Кроме того, Литва и Германия также предложили палатки, кровати и одеяла.

"Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в прямом контакте с украинскими службами по чрезвычайным ситуациям, чтобы отслеживать точные потребности на местах, и готов координировать дальнейшую помощь Украине, исходя из возникающих потребностей", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что гуманитарное представительство ЕС в Украине координирует работу со своими гуманитарными партнерами, чтобы быстро реагировать на нужды пострадавших от наводнений, включая продовольственную помощь и питьевую воду.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Детали о последствиях взрыва на Каховской гидроэлектростанции будут известны в ближайшие дни. Все, что известно о последствиях на 7 июня, - читайте в материале РБК-Украина.

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