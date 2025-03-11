Миллиардеры, поддержавшие Трампа, за 50 дней потеряли более 200 млрд долларов

Состояние пятерых богатейших людей мира, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа 20 января, с тех пор сократилось на 209 млрд долларов. Больше всех потерял Илон Маск.

Как отмечает агентство, период между избранием Трампа и его инаугурацией был очень хорошим для самых богатых людей мира, поскольку индекс S&P 500 достиг нескольких исторических максимумов. Инвесторы устремились на рынки акций и криптовалют, ожидая, что политика Трампа будет выгодна для бизнеса.

Tesla Илона Маска выросла на 98% за несколько недель после выборов, достигнув рекордного максимума. LVMH Бернара Арно прибавила 7% за неделю до дня инаугурации, сделав французского магната на 12 млрд долларов богаче. Даже Meta Platforms Марка Цукерберга , которая запретила Трампу пользоваться социальной сетью в 2021 году, выросла на 9% перед началом нового срока и еще на 20% за первые четыре недели его пребывания в должности.

Но любые ожидания, что начало нового срока Трампа продолжит подпитывать доходность рынка, были перевернуты. S&P 500 потерял 6,4% с тех пор, как он вступил в должность, поскольку массовые увольнения государственных служащих и колебания президента по поводу тарифов взбудоражили акции.

Компании участников инаугурации, оказались одними из самых крупных неудачников, потеряв в общей сложности 1,39 триллиона долларов рыночной стоимости.

Илон Маск (минус 148 млрд долларов)

Чистый капитал 53-летнего генерального директора Tesla достиг пика в 486 млрд долларов 17 декабря, что стало самым большим состоянием, когда-либо зафиксированным в индексе благосостояния Bloomberg. Большая часть его прибыли была получена от Tesla, чьи акции почти удвоились после выборов. С тех пор производитель электромобилей растерял весь этот рост. Потребители в Европе разочаровались в поддержке Маском крайне правых политиков, а продажи Tesla в Германии упали более чем на 70% за первые два месяца года. Китайские поставки также упали на 49% в прошлом месяце до уровней, не наблюдавшихся с июля 2022 года.

Джефф Безос (минус 29 млрд долларов)

61-летний Безос, который конфликтовал с Трампом из-за почтовой службы и владения Washington Post во время первого срока президента, поздравил Трампа на следующий день после выборов на платформе X Маска. Amazon пожертвовал 1 млн долларов в фонд инаугурации Трампа в декабре, а Безос обедал с президентом в прошлом месяце, в тот же день, когда Безос объявил, что его газета будет уделять первостепенное внимание личным свободам и свободному рынку в разделе мнений. Акции Amazon упали на 14% с 17 января.

Сергей Брин (минус 22 млрд долларов)

51-летний Брин, который был соучредителем компании, тогда известной как Google, вместе с Ларри Пейджем и до сих пор сохраняет 6% акций, присоединился к протесту против иммиграционной политики администрации Трампа в аэропорту Сан-Франциско в 2017 году. После переизбрания Трампа в ноябре Брин обедал с ним в Mar-a-Lago в следующем месяце. Акции Alphabet упали более чем на 7% в начале февраля после того, как компания не выполнила квартальные оценки доходов. Представители Alphabet, которая в настоящее время сталкивается с давлением со стороны Министерства юстиции с целью разделения своей поисковой компании, на прошлой неделе встретились с правительством и попросили его занять менее агрессивную позицию.

Марк Цукерберг (минус 5 млрд долларов)

Meta была победителем среди технологических акций Magnificent Seven в начале этого года. Даже когда группа компаний, которая обеспечивала большую часть прироста S&P 500 за последние несколько лет, оставалась на прежнем уровне, Meta выросла на 19% с середины января по середину февраля. Однако с тех пор акции потеряли весь этот прирост. Индекс Magnificent Seven упал на 20% с максимума в середине декабря.

Бернар Арно (минус 5 млрд долларов)

76-летний Арно, чья семья владеет люксовым конгломератом, стоящим за такими брендами, как Louis Vuitton и Bulgari, был другом Трампа на протяжении десятилетий. После падения на протяжении большей части 2024 года LVMH подскочила более чем на 20% с выборов до конца января. С тех пор она потеряла большую часть этих достижений. Аналитики Morningstar заявили в прошлом месяце, что пошлина в размере 10-20% на европейские предметы роскоши может снизить продажи, которые и так испытывают трудности.