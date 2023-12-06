В ЕС отвергли план Испании по использованию замороженных российских активов, - СМИ

Большинство правительств стран Европейского союза не поддержали выдвинутое Испанией предложение использования доходов, полученных от замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, несколько послов из 27 правительств государств ЕС утверждают, что план Мадрида не даст экономике Украины нужного импульса, вместо этого идея может подорвать приверженность блока по оказанию поддержки Киеву.

По мнению представителей ряда европейских стран, при реализации инициативы Испании Украине потребуются месяцы или годы, чтобы получить средства, рассказали журналистам чиновники.

План Испании

Согласно предложению Испании, полученному журналистами Politico, Мадрид подсчитал, что прибыль от резервов российского Центрального банка, замороженных в странах ЕС, может принести Украине от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году.

Как испанская сторона проводила подсчеты - остается неясным.

В ходе обсуждения представителями стран ЕС звучали предположения, что идея Испании использовать деньги, полученные от замороженных активов, является излишней, поскольку все страны блока, кроме Венгрии, согласны на увеличение финансирования Украины.

По словам чиновников, любые российские доходы должны идти в дополнение к тому, что одобрено для помощи Украине, а не вместо нее.

Какие риски

Предложение Испании, которая возглавляет очередное шестимесячное председательство в ЕС, вызвало скептицизм со стороны ряда правительств блока, в том числе Франции и Германии.

Кроме того, Европейский центральный банк опасается, что такая инициатива может вызвать нестабильность евровалюты.

В публикации отмечается, что особо критика звучала на вчерашней встрече посланников Евросоюза, 5 декабря. Отметим, что любое решение по использованию арестованных активов РФ требует единогласия всех 27 стран-членов ЕС.

Использование замороженных активов РФ

В течение нескольких месяцев европейские чиновники изучали способы изъятия доходов от российских активов на около 300 миллиардов долларов, которые были заблокированы после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Большинство замороженных валютных резервов РФ остается в ЕС. Например, около 180 миллиардов евро находятся в бельгийской клиринговой палате Euroclear.

Как заявляла Европейская комиссия, она хочет предоставить Украине 17 миллиардов евро в виде грантов плюс 33 миллиарда евро в виде кредитов под низкие проценты до 2027 года, чтобы предотвратить финансовый крах страны.

Если эти средства не поступают из доходов, полученных от замороженных активов, их придется финансировать из других источников.

Добавим, что переговоры о получении доходов от этих активов являются частью плана Комиссии потратить 66 миллиардов евро дополнительных средств на покрытие непредвиденных расходов.

Как утверждает исполнительный директор ЕС, казна блока была истощена многочисленными кризисами, от пандемии до широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Направление конфискованных активов РФ

Напомним, Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия встретится с чиновниками в странах ЕС и предложит им законные основания для получения доходов от замороженных активов РФ.