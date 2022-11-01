ЕС готов поставлять Киеву электроэнергию в случае ее дефицита

Если Россия продолжит вредить энергетической инфраструктуре Украины и это повлечет за собой острый дефицит электроэнергии, поставлять электроэнергию Украине будет Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН .

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", - сказала она.

По словам Симсон, электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

"Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС. Очевидны страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине - это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит", - сказала Симсон.