ЕС выделил 30 млн евро на восстановление водоснабжения в Кривом Роге

Проект, который будет реализовывать Международная организация по миграции (МОМ), объявили во вторую годовщину разрушения плотины Каховской ГЭС.

"Атаки России серьезно повредили водную инфраструктуру Украины, оставив целые города под угрозой. Благодаря этому проекту ЕС помогает восстановить жизненно важные услуги и уменьшить уязвимость общин, таких как Кривой Рог", - заявила руководитель отдела по вопросам восстановления, энергетики, инфраструктуры и окружающей среды представительства ЕС в Украине Жослен Корне.

До катастрофы Кривой Рог получал воду из Каховского водохранилища. После его потери город зависит от деградированных и недостаточных альтернативных источников.

Как отмечается в заявлении, новый проект улучшит качество воды, уменьшит потребление энергии и потери воды в городской водопроводной сети. В партнерстве с Криворожским водоканалом и местными властями МОМ отремонтирует насосные станции, заменит трубопроводы и повысит эффективность городской водоочистной станции.

В ЕС отметили, что в течение следующих двух лет проект принесет пользу до 700 тысяч жителей Кривого Рога, включая около 80 тысяч внутренне перемещенных лиц.