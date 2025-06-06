ЄС виділив 30 млн євро на відновлення водопостачання у Кривому Розі

Проєкт, який реалізовуватиме Міжнародна організація з міграції (МОМ), оголосили у другу річницю руйнування греблі Каховської ГЕС.

"Атаки Росії серйозно пошкодили водну інфраструктуру України, залишивши цілі міста під загрозою. Завдяки цьому проєкту ЄС допомагає відновити життєво важливі послуги та зменшити вразливість громад, таких як Кривий Ріг", - заявила керівник відділу з питань відбудови, енергетики, інфраструктури та довкілля представництва ЄС в Україні Жослен Корне.

До катастрофи Кривий Ріг отримував воду з Каховського водосховища. Після його втрати місто залежить від деградованих і недостатніх альтернативних джерел.

Як зазначається у заяві, новий проєкт покращить якість води, зменшить споживання енергії та втрати води в міській водопровідній мережі. У партнерстві з Криворізьким водоканалом та місцевою владою МОМ відремонтує насосні станції, замінить трубопроводи та підвищить ефективність міської водоочисної станції.

У ЄС зазначили, що протягом наступних двох років проєкт принесе користь до 700 тисяч мешканців Кривого Рогу, включно з близько 80 тисячами внутрішньо переміщених осіб.