ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Если мы и дальше считаем, что Украина - это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, финансирование должно помочь Украине усилить собственные оборонные возможности и одновременно развивать высокие технологии, полезные для Евросоюза.
"Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии", - пояснила она.
После начала полномасштабной войны Украина нарастила производство вооружений и внедрение новых технологий, которые уже применяются на фронте.
По доступным данным, объемы отечественного производства оружия выросли в 35 раз с начала войны, и Киев планирует еще его увеличить.
В июле Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников - в рамках соглашения ВСУ получат дроны, предназначенные в том числе для уничтожения ракет.
Параллельно с Данией договорились о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников, а переговоры с США о дальнейшем сотрудничестве продолжаются.
Кроме того, Великобритания готовит соглашение с Украиной о совместной разработке и производстве передового военного оборудования - с передачей технологий и созданием рабочих мест в Британии, что должно усилить безопасность обеих стран.
Выступая на Варшавском форуме по безопасности, президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров присоединиться к производству дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, подчеркнув стратегическое значение этой технологии.