ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов, - фон дер Ляйен

"Если мы и дальше считаем, что Украина - это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, финансирование должно помочь Украине усилить собственные оборонные возможности и одновременно развивать высокие технологии, полезные для Евросоюза.

"Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии", - пояснила она.