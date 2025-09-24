ЕС выделит около 200 млн евро на школьные обеды в Украине

Во время выступления на конференции "Восстановление детства и человечности - продвижение мира в Украине через возвращение украинских детей" глава ЕК заявила о поддержке Украины.

"Европейский Союз поддерживает Украину. Поэтому я с радостью сообщаю сегодня, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на обеспечение школьных обедов", - заявила фон дер Ляйен.

Кроме этого, чиновница пообещала помочь Украине в вопросе возвращения детей, которых Россия цинично похитила и депортировала на свою территорию.

"Мы не остановимся, пока дети Украины не вернутся домой. Наше обязательство касается всех, кто все еще находится в плену на чужой земле", - сказала глава ЕК.

Также ЕС совместно с ЮНИСЕФ выделяют более 10 миллионов евро, чтобы возвращенные украинские дети могли "выздороветь, учиться и снова мечтать".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС уже наложил санкции на более 50 человек, причастных к похищению детей.

"Эта борьба не является исключительно делом Украины. Она требует решимости всего мира, чтобы максимально усилить давление на Россию", - сообщила чиновница.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сейчас более 1,5 миллиона украинских детей находятся на временно оккупированных территориях и "растут в тени принудительной русификации".

"Это не только военное преступление. Это попытка уничтожить идентичность Украины. Украсть ее будущее, похитив ее детей. Лишить их имен, языка, воспоминаний и заменить их ложью. Однако в этой темноте есть истории надежды", - добавила президент Еврокомиссии.