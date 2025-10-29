ЕС выделит 50 млн евро на реконструкцию украинских больниц

Европейский Союз выделит 50 млн евро на реконструкцию украинских больниц, пострадавших в результате военных действий или работающих с повышенной нагрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, во время пятого заседания Руководящего комитета Украинского инвестиционного плана (Ukraine Investment Framework, UIF) было согласовано выделение дополнительного финансирования под гарантии Евросоюза для совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine).

Ориентировочно 50 млн евро планируется направить на реконструкцию больниц, получивших значительные повреждения в результате военных действий или работающих с повышенной нагрузкой. Речь идет прежде всего о больницах, которые обслуживают в том числе внутренне перемещенных лиц.

В Минздраве подчеркнули, что дополнительное финансирование позволит покрыть подготовительные и строительные этапы реализации проектов.

В частности, речь идет о проведении технико-экономических исследований, экологически-социальных оценок, разработке проектной и тендерной документации, осуществлении строительно-монтажных работ, технического надзора, а также закупке современного медицинского и лабораторного оборудования.

Отбор конкретных учреждений для реализации мероприятий будет происходить после окончательного подтверждения наличия финансирования.

Кроме того, во время заседания обсудили формат привлечения средств Чешской Республики через NRB (в рамках программы "Renovation and Modernization of Hospitals").

Ожидается, что эти средства будут направлены на обновление материально-технической базы больниц, включая поставку оборудования, а также проведение ремонтных работ в случае необходимости.