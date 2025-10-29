ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

ЕС выделит 50 млн евро на реконструкцию украинских больниц

Среда 29 октября 2025 20:46
UA EN RU
ЕС выделит 50 млн евро на реконструкцию украинских больниц Архивное фото: поврежденная в результате российского обстрела больница в Волновахе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз выделит 50 млн евро на реконструкцию украинских больниц, пострадавших в результате военных действий или работающих с повышенной нагрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, во время пятого заседания Руководящего комитета Украинского инвестиционного плана (Ukraine Investment Framework, UIF) было согласовано выделение дополнительного финансирования под гарантии Евросоюза для совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine).

Ориентировочно 50 млн евро планируется направить на реконструкцию больниц, получивших значительные повреждения в результате военных действий или работающих с повышенной нагрузкой. Речь идет прежде всего о больницах, которые обслуживают в том числе внутренне перемещенных лиц.

В Минздраве подчеркнули, что дополнительное финансирование позволит покрыть подготовительные и строительные этапы реализации проектов.

В частности, речь идет о проведении технико-экономических исследований, экологически-социальных оценок, разработке проектной и тендерной документации, осуществлении строительно-монтажных работ, технического надзора, а также закупке современного медицинского и лабораторного оборудования.

Отбор конкретных учреждений для реализации мероприятий будет происходить после окончательного подтверждения наличия финансирования.

Кроме того, во время заседания обсудили формат привлечения средств Чешской Республики через NRB (в рамках программы "Renovation and Modernization of Hospitals").

Ожидается, что эти средства будут направлены на обновление материально-технической базы больниц, включая поставку оборудования, а также проведение ремонтных работ в случае необходимости.

Удар по больнице в Херсоне

Российские войска утром среды, 29 октября, из артиллерии ударили по детской больнице в Херсоне. В результате обстрела есть пострадавшие, а сама больница получила значительные повреждения.

По предварительным данным, пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Министерство здравоохранения Украины Помощь Украине Война в Украине Больницы
Новости
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине