ЄС виділить 50 млн євро на реконструкцію українських лікарень

Середа 29 жовтня 2025 20:46
Архівне фото: пошкоджена внаслідок російського обстрілу лікарня у Волновасі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз виділить 50 млн євро на реконструкцію українських лікарень, які постраждали внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, під час п'ятого засідання Керівного комітету Українського інвестиційного плану (Ukraine Investment Framework, UIF) було погоджено виділення додаткового фінансування під гарантії Євросоюзу для спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

Орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням. Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб.

В МОЗ підкреслили, що додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів.

Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання.

Відбір конкретних закладів для реалізації заходів відбуватиметься після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Крім того, під час засідання обговорили формат залучення коштів Чеської Республіки через NRB (в межах програми "Renovation and Modernization of Hospitals").

Очікується, що ці кошти будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази лікарень, включаючи постачання обладнання, а також проведення ремонтних робіт в разі потреби.

Удар по лікарні у Херсоні

Російські війська зранку середи, 29 жовтня, з артилерії вдарили по дитячій лікарні у Херсоні. Внаслідок обстрілу є постраждалі, а сама лікарня зазнала значних пошкоджень.

За попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників.

