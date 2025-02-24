ЕС выделит 3,5 миллиарда евро Украине в марте, - президент Еврокомиссии

Сегодня, 24 февраля 2025 года, в Киеве проходит Международный саммит в поддержку Украины, во время которого президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала важное заявление, призвав мир к укреплению поддержки Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

Фон дер Ляйен начала свою речь с обращения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и отметила, что 24 февраля 2022 года - день, который навсегда останется в памяти как позор, когда мир стал свидетелем нападения на мирную Украину.

Президент Европейской комиссии подчеркнула, что война в Украине является не только внутренним делом страны, но и судьбоносным вопросом для всей Европы и мира. Она напомнила, что главной целью России остается капитуляция Украины, что может иметь опасные последствия для международной безопасности.

Европейский Союз продолжает активно поддерживать Украину, выделив на помощь уже 134 миллиарда евро. Кроме того, благодаря Украинскому фонду и кредиту G7, был закрыт бюджетный дефицит Украины на 2025 год.

Также президент Европейской комиссии объявила о новом пакете финансовой помощи для Украины в размере 3,5 миллиарда евро, который поступит в марте.

"Параллельно мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка Украины - это не только защита ее суверенитета, но и сдерживание агрессии в глобальном масштабе.

Кроме того, президент Европейской комиссии анонсировала пакет по энергетической безопасности Украины, который охватывает интеграцию рынка электроэнергии Украины и Молдовы с европейским рынком и развитие возобновляемых источников энергии.

"Все эти усилия приведут к большей энергетической безопасности как для Украины, так и для Европейского Союза.", - сказала фон дер Ляйен.

На саммите также было объявлено о принятии 16-го пакета санкций против России, с увеличением карательных мер в случае, если Россия не проявит готовность к достижению мирного соглашения.