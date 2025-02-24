ЄС виділить 3,5 мільярда євро Україні в березні, - президент Єврокомісії

Сьогодні, 24 лютого 2025 року, у Києві відбувся Міжнародний саміт на підтримку України, під час якого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила важливу заяву, закликавши світ до зміцнення підтримки України в умовах триваючої агресії з боку Росії.

Фон дер Ляєн розпочала свою промову зі звернення до українського президента Володимира Зеленського та зазначила, що 24 лютого 2022 року - день, який назавжди залишиться в пам'яті як ганьба, коли світ став свідком нападу на мирну Україну.

Президентка Європейської комісії наголосила, що війна в Україні є не лише внутрішньою справою країни, а й доленосним питанням для всієї Європи та світу. Вона нагадала, що головною метою Росії залишається капітуляція України, що може мати небезпечні наслідки для міжнародної безпеки.

Європейський Союз продовжує активно підтримувати Україну, виділивши на допомогу вже 134 мільярди євро. Крім того, завдяки Українському фонду та кредиту G7, було закрито бюджетний дефіцит України на 2025 рік.

Також президентка Європейської комісії оголосила про новий пакет фінансової допомоги для України в розмірі 3,5 мільярда євро, який надійде в березні.

"Паралельно ми маємо прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів. І це буде в центрі нашої роботи найближчими тижнями", - додала вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України - це не тільки захист її суверенітету, а й стримування агресії в глобальному масштабі.

Крім того, президентка Європейської комісії анонсувала пакет з енергетичної безпеки України, який охоплює інтеграцію ринку електроенергії України та Молдови з європейським ринком і розвиток відновлюваних джерел енергії.

"Усі ці зусилля призведуть до більшої енергетичної безпеки як для України, так і для Європейського Союзу.", - сказала фон дер Ляєн.

На саміті також було оголошено про ухвалення 16-го пакету санкцій проти Росії, зі збільшенням каральних заходів у разі, якщо Росія не проявить готовність до досягнення мирної угоди.