ЄС повернув обмеження на в'їзд з шести країн: список

Євросоюз виключив Вірменію, Азербайджан і ще чотири країни зі списку тих держав, невакциновані жителі яких можуть подорожувати по території об'єднання без додаткових обмежень. При цьому до переліку включено Уругвай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п ресреліз Євроради .

Крім Вірменії та Азербайджану, зі списку також виключені:

Албанія;

Бруней-Даруссалам;

Японія;

Сербія.

Зазначимо, Україна залишилася в списку країн, для яких держави-члени ЄС повинні з 30 Серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

Нагадаємо, критерії для визначення третіх країн були оновлені 20 травня і стосуються епідеміологічної ситуації. Згідно з вимогами ЄС, щоб потрапити в список безпечних поїздок, країні необхідно мати менш як 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.