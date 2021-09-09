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ЄС повернув обмеження на в'їзд з шести країн: список

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Брюссель, Четвер 09 вересня 2021 19:07
ЄС повернув обмеження на в'їзд з шести країн: список Фото: ЄС повернув заборону на в'їзд з шести країн (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз виключив Вірменію, Азербайджан і ще чотири країни зі списку тих держав, невакциновані жителі яких можуть подорожувати по території об'єднання без додаткових обмежень. При цьому до переліку включено Уругвай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Євроради.

Крім Вірменії та Азербайджану, зі списку також виключені:

  • Албанія;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Японія;
  • Сербія.

Зазначимо, Україна залишилася в списку країн, для яких держави-члени ЄС повинні з 30 Серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

Нагадаємо, критерії для визначення третіх країн були оновлені 20 травня і стосуються епідеміологічної ситуації. Згідно з вимогами ЄС, щоб потрапити в список безпечних поїздок, країні необхідно мати менш як 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЄС виключив з в'їзного списку США і ще п'ять країн.

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