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ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран: список

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Брюссель, Четверг 09 сентября 2021 19:07
ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран: список Фото: ЕС вернул запрет на въезд из шести стран (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз исключил Армению, Азербайджан и еще четыре страны из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. При этом в перечень включен Уругвай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Евросовета.

Кроме Армении и Азербайджана, из списка также исключены:

  • Албания;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Япония;
  • Сербия.

Отметим, Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Напомним, критерии для определения третьих стран были обновлены 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации. Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение двух недель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЕС исключил из въездного списка США и еще пять стран.

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