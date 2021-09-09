ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран: список
Евросоюз исключил Армению, Азербайджан и еще четыре страны из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. При этом в перечень включен Уругвай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Евросовета.
Кроме Армении и Азербайджана, из списка также исключены:
- Албания;
- Бруней-Даруссалам;
- Япония;
- Сербия.
Отметим, Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.
Напомним, критерии для определения третьих стран были обновлены 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации. Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение двух недель.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ЕС исключил из въездного списка США и еще пять стран.