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Венгрия заявила, что потолок цен ЕС на российскую нефть не будет применяться к трубопроводам

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Венгрия, Среда 05 октября 2022 09:30
Венгрия заявила, что потолок цен ЕС на российскую нефть не будет применяться к трубопроводам Фото: Ограничение цен на российскую нефть не коснется трубопроводов поставок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ограничение цен на российскую нефть, предложенное в рамках восьмого пакета санкций Европейского Союза против России, не будет распространяться на трубопроводные поставки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Венгрия, которая наиболее активно критиковала санкции против России в ЕС, в значительной степени зависит от поставок российской нефти и российского газа, которые импортируются по трубопроводам.

ЕС работает над восьмым пакетом санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Последние меры включают шаги по установлению верхнего предела цен на российскую сырую нефть, продаваемую по всему миру.

Россия сократила поставки газа в Европу после февральского вторжения на Украину.

С тех пор ЕС принял чрезвычайные законы для заполнения хранилищ газа, сокращения спроса на газ, которые станут обязательными в условиях дефицита предложения, и налоги на непредвиденную прибыль энергокомпаний для сбора денег, чтобы помочь потребителям с оплатой счетов.

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