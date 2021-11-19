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Розголошення держтаємниці. ДБР розслідує можливий витік інформації у справі "вагнерівців"

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 11:16
Розголошення держтаємниці. ДБР розслідує можливий витік інформації у справі "вагнерівців" Фото: ДБР розслідує можливий витік інформації у справі "вагнерівців" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перевіряють джерела витоку документів у справі "вагнерівців" щодо діяльності спецслужб. Відкрито кримінальне провадження.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Державному бюро розслідувань.

ДБР шукає, хто передав журналістці Яніні Соколовій документи спецслужб у справі "вагнерівців".

"До журналіста претензій немає. Ми шукаємо, хто їй передав документи", - повідомив співрозмовник видання.

Зазначимо, у мережі 18 листопада 2021 опублікували документи, які містять відомості щодо планування та виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов’язаних із організацією затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнер".

Правоохоронці перевірили автентичність цих документів, а також встановили військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку.

"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства)", - повідомили у ДБР.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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ПВК Вагнера ДБР
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