ЄС встановив Британії дедлайн для нового рішення по Brexit

Після провалу переговорів, ЄС вирішив встановити дедлайн

ЕС дал Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с предложением по выходу из тупика по Brexit. Об этом сообщает Mirror Online.

После провала переговоров, ЕС решил установить дедлайн. Сначала Великобритания требовала ограничения по времени, предостережения по выходу из ЕС или "альтернативных договоренностей" по "backstop", что может привести к тому, что Великобритания с 2021 года попадет под таможенные правила ЕС, пишет издание. Но за 22 дня до Brexit источник из ЕС заявил, что "предложения были сумасшедшими".

Издание пишет, что на следующий вторник Тереза Мэй может проиграть решающее голосование парламентариев по любому соглашению о Brexit.

Напомним, парламент Шотландии и национальное собрание Уэльса проголосовали за то, чтобы выступить против соглашения о Brexit, согласованного правительством Великобритании.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила Европейскому союзу в случае отсутствия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit) оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в стране, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения.