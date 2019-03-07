У Мей побоюються провалу нового голосування по Brexit

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У кабінеті міністрів готують плани по третьому голосуванню

У кабінеті міністрів Терези Мей побоюються провалу нового голосування по виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Наголошується, що в кабінеті міністрів готують плани по третьому голосуванню щодо Brexit. У свою чергу Мей готується виступити з проханням до членів парламенту про те, щоб вони підтримали угоду.

Одне з джерел газети заявило, що операція "напевно" провалиться в парламенті. Як відомо, на минулому голосуванні члени британської палати громад не підтримали угоду.

Радники Мей вважають, що у Мей будуть всі шанси на перемогу в третьому голосуванні. У той же час, відзначає газета, деякі члени кабінету Мей вважають, що прем'єр програє голосування з перевагою в 100 голосів.

Нагадаємо, Європейському союзі заявили, що у них немає рішення для виходу з тупикової ситуації, яка склалася з угодою Brexit.

Великобританія запропонувала Європейському союзу в разі відсутності угоди щодо виходу Британії з ЄС оформити тему гарантій прав європейських громадян, що проживають в країні, і британців, які живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди.