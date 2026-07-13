В ЕС впервые отреагировали на отставку украинского правительства

13 июля Каллас прибыла на заседание Совета ЕС по иностранным делам. Там она впервые прокомментировала перезагрузку Кабинета министров Украины.

"Конечно, формирование правительства - это внутреннее политическое дело каждого. Для нас, конечно, важно не потерять наших собеседников, чтобы мы могли продолжать работу", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

На фоне последних событий Каллас обратилась с предупреждением к украинским властям. Так, она напомнила, что для Евросоюза крайне важным остается продолжение реформ.

"Потому что мы также хотим продвигать повестку дня расширения, и поэтому нам также нужно видеть, что Украина проводит реформы со своей стороны", - отметила она.