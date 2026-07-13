В ЕС впервые отреагировали на отставку украинского правительства

Формирование правительства в Украине - внутреннее дело государства. Несмотря на это, власти страны не должны забывать о продолжении реформ.
С таким заявлением выступила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
13 июля Каллас прибыла на заседание Совета ЕС по иностранным делам. Там она впервые прокомментировала перезагрузку Кабинета министров Украины.
"Конечно, формирование правительства - это внутреннее политическое дело каждого. Для нас, конечно, важно не потерять наших собеседников, чтобы мы могли продолжать работу", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
На фоне последних событий Каллас обратилась с предупреждением к украинским властям. Так, она напомнила, что для Евросоюза крайне важным остается продолжение реформ.
"Потому что мы также хотим продвигать повестку дня расширения, и поэтому нам также нужно видеть, что Украина проводит реформы со своей стороны", - отметила она.
Как сообщало РБК-Украина, 12 июля президент Владимир Зеленский обсудил с действующей главой правительства Юлией Свириденко обновление Кабинета Министров.
В этот же день стало известно, что главу "Нефтегаза" Сергея Корецкого нардепы и источники считают главным кандидатом на должность премьера.
Как утверждают инсайдеры, он наконец согласился возглавить Кабмин, несмотря на то, что до сих пор отказывался от этой должности.
Более того, уже известны первые подробности относительно возможного состава нового Кабмина.
Анонимные источники утверждают, что часть министров может сохранить свои должности, в то время как отдельные ведомства планируют разделить.
Почему Зеленский именно сейчас меняет премьера и какие еще будут перестановки - читайте в материале РБК-Украина.