ЕС принял новые санкции против РФ за похищение украинских детей

Новые санкции ЕС в отношении похитителей украинских детей

28 сентября введены санкции в отношении еще 10 человек и 17 организаций, ответственных за действия, подрывающие или представляющие угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Решение направлено против лиц, причастных к систематической незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей:

в РФ,

на временно оккупированные территории Украины.

А также - за их принудительную ассимиляцию, в частности, идеологическую обработку и милитаризованное образование.

Кто в списках

В список организаций входят:

Московский городской комитет по туризму,

две российские компании, оказывающие услуги в сфере детского отдыха, туризма и развлечений.

Они занимаются организацией мероприятий, посвященных российской истории, чествования памяти о войне и военно-патриотическому воспитанию.

Также в список за стирание украинской идентичности детей внесли:

детские лагеря,

спортивные центры в России и на временно оккупированных территориях Украины

В этот санкционный пакет также входит Songdowon International Children's Camp. Это государственное учреждение в КНДР, которое участвует в организованных программах с украинскими детьми.

В список Совет ЕС также включил:

президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за содействии незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе,

за содействии незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе, министра и заместителей министра образования и науки отдельных оккупированных территорий,

министра спорта и туризма самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики",

руководителей детских лагерей и школ "ДНР".

Что угрожает

Лица, включенные в сегодняшний список, подпадают под замораживание активов.

Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им:

средства,

финансовые активы,

экономические ресурсы

На физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.