RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЕС принял новые санкции против РФ за похищение украинских детей

17:59 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола

Совет Европейского Союза принял новые санкции, касающиеся причастных к депортации украинских детей в Россию. Экономические ограничения получили как физические, так и юридические лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета ЕС.

Новые санкции ЕС в отношении похитителей украинских детей

28 сентября введены санкции в отношении еще 10 человек и 17 организаций, ответственных за действия, подрывающие или представляющие угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Решение направлено против лиц, причастных к систематической незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей:

  • в РФ,
  • на временно оккупированные территории Украины.

А также - за их принудительную ассимиляцию, в частности, идеологическую обработку и милитаризованное образование.

Кто в списках

В список организаций входят:

  • Московский городской комитет по туризму,
  • две российские компании, оказывающие услуги в сфере детского отдыха, туризма и развлечений.

Они занимаются организацией мероприятий, посвященных российской истории, чествования памяти о войне и военно-патриотическому воспитанию.

Также в список за стирание украинской идентичности детей внесли:

  • детские лагеря,
  • спортивные центры в России и на временно оккупированных территориях Украины

В этот санкционный пакет также входит Songdowon International Children's Camp. Это государственное учреждение в КНДР, которое участвует в организованных программах с украинскими детьми.

В список Совет ЕС также включил:

  • президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за содействии незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе,
  • министра и заместителей министра образования и науки отдельных оккупированных территорий,
  • министра спорта и туризма самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики",
  • руководителей детских лагерей и школ "ДНР".

Что угрожает

Лица, включенные в сегодняшний список, подпадают под замораживание активов.

Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им:

  • средства,
  • финансовые активы,
  • экономические ресурсы

На физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.

Ранее РБК-Украина писало, что детдомовцев на оккупированной Донетчине летом вывезли в Россию якобы на оздоровление. Однако, по меньшей мере, двоих детей домой не вернули.

Также сообщалось, что на Национальной Аллее США в Вашингтоне появилась инсталляция с 20 тысячами плюшевых мишек. Они символизируют похищенных Россией украинских детей за время полномасштабного вторжения России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины