ЄС ухвалив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей

Рада Європейського Союзу ухвалила нові санкції, що стосуються причетних до депортації українських дітей у Росію. Економічні обмеження отримали як фізичні, так і юридичні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ради ЄС.
28 вересня введені санкції щодо ще 10 осіб та 17 організацій, які відповідальні за дії, що підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
Рішення спрямоване проти осіб, що причетні до систематичної незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей:
А також - за їхню примусову асиміляцію, зокрема ідеологічну обробку та мілітаризовану освіту.
До переліку організацій входять:
Вони займаються організацією заходів, присвячених російській історії, вшануванню пам’яті про війну та військово-патріотичному вихованню.
Також до списку за стирання української ідентичності дітей внесли:
До цього санкційного пакета також входить Songdowon International Children’s Camp. Це державна установа в КНДР, яка бере участь у організованих Росіює програмах щодо українських дітей.
До списку Рада ЄС також включила:
Особи, включені до сьогоднішнього списку, підпадають під заморожування активів.
Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм:
На фізичних осіб додатково поширюється заборона в’їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.
Раніше РБК-Україна писало, що вихованців дитбудинку на окупованій Донеччині влітку вивезли до Росії нібито на оздоровлення. Однак щонайменше двох дітей додому не повернули.
Також повідомлялося, що на Національній Алеї США у Вашингтоні з'явилась інсталяція з 20 тисячами плюшевих ведмедиків. Вони символізують викрадених Росією українських дітей за час повномасштабного вторгнення Росії.