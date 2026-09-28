ЄС ухвалив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей

Рада Європейського Союзу ухвалила нові санкції, що стосуються причетних до депортації українських дітей у Росію. Економічні обмеження отримали як фізичні, так і юридичні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ради ЄС.

Нові санкції ЄС щодо викрадачів українських дітей

28 вересня введені санкції щодо ще 10 осіб та 17 організацій, які відповідальні за дії, що підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Рішення спрямоване проти осіб, що причетні до систематичної незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей:

до РФ,

на тимчасово окуповані території України.

А також - за їхню примусову асиміляцію, зокрема ідеологічну обробку та мілітаризовану освіту.

Хто у списках

До переліку організацій входять:

Московський міський комітет з туризму,

дві російські компанії, що надають послуги у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг.

Вони займаються організацією заходів, присвячених російській історії, вшануванню пам’яті про війну та військово-патріотичному вихованню.

Також до списку за стирання української ідентичності дітей внесли:

дитячі табори,

спортивні центри у Росії та на тимчасово окупованих територіях України

До цього санкційного пакета також входить Songdowon International Children’s Camp. Це державна установа в КНДР, яка бере участь у організованих Росіює програмах щодо українських дітей.

До списку Рада ЄС також включила:

президента Республіки Татарстан Рустама Мінніханова за сприяння незаконній депортації українських дітей до таборів, розташованих у його регіоні,

за сприяння незаконній депортації українських дітей до таборів, розташованих у його регіоні, міністра та заступників міністра освіти і науки окремих окупованих територій,

міністра спорту та туризму самопроголошеної "Донецької Народної Республіки",

керівників тамтешніх дитячих таборів і шкіл.

Що загрожує

Особи, включені до сьогоднішнього списку, підпадають під заморожування активів.

Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм:

кошти,

фінансові активи,

економічні ресурси.

На фізичних осіб додатково поширюється заборона в’їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.