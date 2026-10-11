В Конгрессе готовят закон, который запретит любую покупку российской нефти

В Палате представителей США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать любую покупку российской нефти. Документ назовут в честь Рональда Рейгана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрик в соцсети X.

Документ получит название "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Анонс раздался через день после того, как президент США Дональд Трамп разрешил России продавать дизель на мировых рынках.

"Мы внесем двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти. Его вынесут на голосование из-за петиции о снятии с рассмотрения, и он будет принят подавляющим большинством", - написал Фицпатрик.

Петиция о снятии с рассмотрения (discharge petition) позволяет вынести законопроект на голосование в обход спикера Палаты представителей. Для этого документ должен подписать 218 конгрессменов, то есть большинство палаты.

Брайан Фицпатрик представляет в Конгрессе штат Пенсильвания и является одним из сопредседателей двухпартийной группы в поддержку Украины. В конце сентября он вместе с коллегами из обеих партий призвал администрацию Трампа не ослаблять санкции против России, предупредив, что это затянет войну.