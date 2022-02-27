Аеропорт Житомира зазнав удару "Іскандерами" з Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

За інформацією представника МВС, випущені з території Білорусі орієнтовно о 17:00 ракети були спрямовані на міжнародний аеропорт "Житомир". Про рівень руйнування летовища наразі даних немає.

Геращенко також припустив, що мінімум трьом областям у найближчі дні варто бути готовими до вторгнення не тільки російських, а й білоруських військ. Йдеться про Волинську, Рівненську та Житомирську області.