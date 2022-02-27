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Аеропорт Житомира зазнав удару "Іскандерами" з Білорусі

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Житомир, Неділя 27 лютого 2022 18:18
Аеропорт Житомира зазнав удару "Іскандерами" з Білорусі Фото: Житомирський аеропорт (zt-rada.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний аеропорт у Житомирі був атакований ракетним комплексом "Іскандер" із території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

За інформацією представника МВС, випущені з території Білорусі орієнтовно о 17:00 ракети були спрямовані на міжнародний аеропорт "Житомир". Про рівень руйнування летовища наразі даних немає.

Геращенко також припустив, що мінімум трьом областям у найближчі дні варто бути готовими до вторгнення не тільки російських, а й білоруських військ. Йдеться про Волинську, Рівненську та Житомирську області.

Аеропорт Житомира зазнав удару &quot;Іскандерами&quot; з Білорусі

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не надто вірить у результативність перемовин на Прип'яті.

Нагадаємо, що в Сумах тривають вуличні бої з російськими окупантами.

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