Аеропорт Житомира зазнав удару "Іскандерами" з Білорусі
Міжнародний аеропорт у Житомирі був атакований ракетним комплексом "Іскандер" із території Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
За інформацією представника МВС, випущені з території Білорусі орієнтовно о 17:00 ракети були спрямовані на міжнародний аеропорт "Житомир". Про рівень руйнування летовища наразі даних немає.
Геращенко також припустив, що мінімум трьом областям у найближчі дні варто бути готовими до вторгнення не тільки російських, а й білоруських військ. Йдеться про Волинську, Рівненську та Житомирську області.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не надто вірить у результативність перемовин на Прип'яті.
Нагадаємо, що в Сумах тривають вуличні бої з російськими окупантами.