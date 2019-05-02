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ЄС і Туреччина закликала США скасувати нафтові санкції проти Ірану

Новини » Політика    02.05.2019 - 19:40
ЄС і Туреччина закликала США скасувати нафтові санкції проти Ірану
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Євросоюз стурбований остаточним вступом в силу санкцій США

Європейський союз стурбований остаточним набуттям чинності санкцій США щодо нафтового сектору Ірану. Про це заявив комісар ЄС з питань клімату Мігель Аріас Каньете під час конференції в Брюсселі, передає DW.

За його словами, ембарго на імпорт іранської нафти являє собою загрозу для збереження угоди з Тегераном з атомної програми.

"Поки Іран продовжує дотримуватися умов даного договору, Євросоюз буде його підтримувати", - підкреслив він.

У свою чергу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав США переглянути рішення про відновлення санкцій.

"Рішення США, з якого боку на нього не подивитися, надає на всіх негативний вплив", - заявив він на прес-конференції в Анкарі, додавши, що Туреччина не може в такий короткий час знайти альтернативні джерела нафтових поставок.

Тим часом міністр енергетики США Рік Перрі в ході візиту в Брюссель виступив на захист санкцій Вашингтона, вказавши на зв'язки Тегерана з терористичними організаціями і відсутністю в Ірані правової держави.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив дію ембарго на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану, накладеного раніше.

Раніше до списку санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та організацій 14. США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччині, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції і Міністерству оборони.

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