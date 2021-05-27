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ЄС вимагає від AstraZeneca 200 млн євро за затримку поставок COVID-вакцин

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Брюссель, Четвер 27 травня 2021 18:35
ЄС вимагає від AstraZeneca 200 млн євро за затримку поставок COVID-вакцин Фото: ЄС вимагає від AstraZeneca 200 млн євро за затримку поставок covid-вакцин (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз вимагає від фармацевтичної компанії AstraZeneca компенсацію в 200 млн євро. Оскільки компанія затримує поставки вакцин від коронавірусу в Європу.

Про це повідомляє Reuters.

ЄС звернувся до суду проти компанії AstraZeneca в квітні після того, як виробник ліків заявив, що поставить тільки 100 млн доз вакцини до кінця червня, замість 300 млн, передбачених контрактом на поставку.

Брюссель вимагає, щоб компанія поставила не менше 120 млн вакцин до кінця червня. До початку травня AstraZeneca поставила 50 млн доз, що становить лише чверть від 200 млн вакцин, передбачених контрактом на той час.

"AstraZeneca навіть не намагалася дотримуватися умов контракту", - заявив адвокат ЄС Рафаель Джаффералі на першому слуханні судової справи.

Він сказав, що ЄС вимагає 10 євро за кожен день затримки кожної дози в якості компенсації за недотримання компанією AstraZeneca умов контракту.

З 1 липня ця сума може досягати 200 мільйонів євро (244 мільйони доларів) в день, повідомив суду адвокат AstraZeneca Хакім Буларбах, попросивши суддю переглянути її в разі негативного вердикту.

Джаффералі заявив, що ЄС домагається додаткового штрафу в розмірі не менше 10 млн євро за кожне порушення договору, який може бути визначений суддею.

Наступне слухання відбудеться 4 червня, після чого буде винесено вердикт, який очікується в кінці цього місяця.

Нагадаємо, наприкінці квітня Єврокомісія почала готується до судового розгляду проти AstraZeneca через проблеми з постачанням вакцин від коронавірусу.

У свою чергу AstraZeneca заявила, що шкодує про рішення Єврокомісії вжити правових заходів щодо компанії. У компанії вважають, що рішення Єврокомісії є необґрунтованим.

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