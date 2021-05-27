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ЕС требует от AstraZeneca 200 млн евро за задержку поставок COVID-вакцин

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Брюссель, Четверг 27 мая 2021 18:35
ЕС требует от AstraZeneca 200 млн евро за задержку поставок COVID-вакцин Фото: ЕС требует от AstraZeneca 200 млн евро за задержку поставок COVID-вакцин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз требует от фармацевтической компании AstraZeneca компенсацию в 200 млн евро. Поскольку компания задерживает поставки вакцин от коронавируса в Европу.

Об этом сообщает Reuters.

ЕС обратился в суд против компании AstraZeneca в апреле после того, как производитель лекарств заявил, что поставит только 100 млн доз вакцины к концу июня, вместо 300 млн, предусмотренных контрактом на поставку.

Брюссель требует, чтобы компания поставила не менее 120 млн вакцин к концу июня. К началу мая AstraZeneca поставила 50 млн доз, что составляет лишь четверть от 200 млн вакцин, предусмотренных контрактом к тому времени.

"AstraZeneca даже не пыталась соблюдать условия контракта", - заявил адвокат ЕС Рафаэль Джафферали на первом слушании судебного дела.

Он сказал, что ЕС требует 10 евро за каждый день задержки каждой дозы в качестве компенсации за несоблюдение компанией AstraZeneca условий контракта.

С 1 июля эта сумма может достигать 200 миллионов евро (244 миллиона долларов) в день, сообщил суду адвокат AstraZeneca Хаким Буларбах, попросив судью пересмотреть ее в случае отрицательного вердикта.

Джафферали заявил, что ЕС добивается дополнительного штрафа в размере не менее 10 млн евро за каждое нарушение договора, который может быть определен судьей.

Следующее слушание состоится 4 июня, после чего будет вынесен вердикт, который ожидается в конце этого месяца.

Напомним, в конце апреля Еврокомиссия начала готовится к судебному разбирательству против AstraZeneca из-за проблем с поставкой вакцин от коронавируса.

В свою очередь AstraZeneca заявила, что сожалеет о решении Еврокомиссии принять правовые меры в отношении компании. В компании считают, что решение Еврокомиссии является необоснованным.

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