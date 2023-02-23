ЕС временно ослабил санкции против Сирии после землетрясений

Европейский союз временно ослабил санкций в отношении Сирии, чтобы облегчить доставку помощи в страну, пострадавшую от землетрясения 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Гуманитарным организациям больше не нужно будет запрашивать предварительное разрешение у стран-членов ЕС для отправки грузов или предоставления услуг организациям, на которые распространяются санкции ЕС.

Мера была принята на шесть месяцев с учетом серьезности гуманитарного кризиса в Сирии, усугубленного землетрясением.

Сирийское правительство и связанные с ним компании подпадают под санкции ЕС из-за репрессий Дамаска, что затрудняет европейский вклад в гуманитарную помощь. Санкции ЕС, введенные в 2011 году, направлены против 291 физического и 70 юридических лиц и включают замораживание активов и запрет на поездки.

"Принятая поправка означает, что ЕС освободил гуманитарные организации от необходимости запрашивать предварительное разрешение у государств-членов для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг в гуманитарных целях перечисленным физическим и юридическим лицам", - говорится в заявлении ЕС.

Отметим, что в Сирии в результате землетрясений погибли более 3,6 тысячи человек.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

По последним данным, число погибших в Турции превысило 43,5 тысячи человек.

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