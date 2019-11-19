ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біля берегів Італії затримали яхту з українцями, які перевозили нелегальних мігрантів

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 17:22
Біля берегів Італії затримали яхту з українцями, які перевозили нелегальних мігрантів
Фото: яхта з нелегалами (dpsu.gov.ua)

Європол підтвердив, що яхта могла використовуватися для незаконних переправ

Берегова охорона Італії в бухті Роччелла-Іоніка затримали яхту з українцями, які переправляли 74 нелегальних мігрантів з Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної програничной служби України.

Європол підтвердив інформацію про те, що судно могло використовуватися для незаконних переправ.

"На борту маленького судна перебували аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку. Екіпаж складався з двох українців 1980 і 1988 років народження. За сприяння нелегальній міграції італійська поліція заарештувала наших співвітчизників", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з точки зору українського законодавства громадяни України, які здійснюють переправу нелегалів у країни Європейського союзу, виступають у ролі потерпілих від незаконної діяльності, яка полягає у вербування та експлуатації.

"В більшості випадків в ході залучення українських громадян до вказаної протиправної діяльності застосовуються шахрайські методи переконання, їм не розкривається справжня мета перевезення осіб на прогулянкових яхтах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Франції поліція затримала вантажівку, в якому знаходилися 31 мігрант. За кермом автотранспорту перебував пакистанець, який відразу ж був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Крім того, 31 жовтня поліція Бельгії виявила 12 нелегальних мігрантів у фурі-рефрижераторі з овочами, яка була припаркована на автостоянці.

У Польщі працюють майже 900 тис. трудових мігрантів з України Прикордонники ліквідували канал нелегальної міграції в країни ЄС
Новини України ІталіяукраинцыМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся