В ЕС споры из-за 90 млрд евро для Украины, поставки оружия под угрозой, - СМИ

Издание пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет предоставить режим преференций оружейным компаниям из ЕС, чтобы укрепить оборонную промышленность блока. При этом Макрон готов пожертвовать интересами Украины - его не волнует, что Киев не сможет сразу купить нужное оружие для сдерживания россиян.

Макрону противостоит большинство стран ЕС во главе с Германией и Нидерландами, которые считают, что Украина должна иметь максимальную свободу действий в финансировании собственной обороны средствами ЕС.

"Украине срочно нужно оборудование, произведенное третьими странами, в частности, системы противовоздушной обороны и перехватчики американского производства, боеприпасы и запасные части к F-16, а также мощности для дальнобойных ударов", - говорится в письме правительства Нидерландов к правительствам других стран ЕС.

В то же время на стороне Франции пока только Греция и Кипр - они поддерживают стремление Парижа ограничить приобретение оружия Украиной в рамках 90 млрд евро только фирмами, которые действуют в пределах ЕС.

Две трети на оружие

Издание также отмечает, что в отличие от предыдущих вариантов, сейчас более двух третей этих 90 млрд евро пойдет на военные расходы, а не на бюджетную поддержку, сказали два источника, знакомые с обсуждениями. На эти изменения накладывается жесткое противостояние между лагерями Франции и Германии.

"Германия не поддерживает предложения по ограничению закупок определенных товаров из третьих стран и обеспокоена тем, что это наложит чрезмерные ограничения на Украину в самозащите", - отметило правительство Германии.

Нидерланды предлагают выделить из 90 млрд евро часть на приобретение иностранного оружия. Сейчас речь идет о 15 миллиардах. Их можно будет потратить на оружие, которое не производит Европа.

"Оборонная промышленность ЕС пока не в состоянии производить эквивалентные системы или сделать это в установленные сроки", - сказано в письме правительства Нидерландов.

Франция со своей стороны заявляет, что Евросоюз должен получить максимальную отдачу от финансирования Украины, даже ценой невозможности для Киева купить определенное вооружение.

Позиция Франции разозлила других членов ЕС: критики Парижа говорят, что приоритетом должно быть усиление обороноспособности Украины, а не что-то другое. Споры в ЕС потенциально могут повлиять на темпы поставок вооружения и на возможность покупать именно то, что нужно Украине сейчас.

"Это очень расстраивает. Мы теряем фокус на нашей цели, а наша цель не в том, чтобы вести бизнес", - сказал изданию еще один из дипломатов.

Впрочем, потенциальное вето Франции можно легко преодолеть, согласовав предложение квалифицированным большинством. Но есть еще одна проблема: Германия, хотя и отвергает идею Макрона, предлагает взамен предоставлять преференции выборочно - только фирмам из тех стран, которые предоставили Украине больше всего финансовой поддержки. Одним из крупнейших доноров Украины как раз является Берлин.