ЕС создает собственные силы быстрого реагирования, но это не общая армия, - МИД Польши

На вопрос журналиста относительно того, согласен ли Сикорский с идеей президента Франции Эммануэля Макрона о более сильной европейской обороне и армии глава МИД Польши ответил, что такие заявления создают путаницу.

"Разговоры об армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают объединение национальных армий, чего, по моему мнению, никогда не произойдет. Однако мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала, который называется потенциалом быстрого развертывания. Я называю это Европейским легионом", – сказал он.

Сикорский заметил, что в тот момент, когда американцы соревнуются с Китаем – Путин определил себя как врага ЕС.

"Поэтому мы должны взять на себя большую долю бремени с точки зрения обороны. Такие страны, как Польша и Греция, годами тратят значительную часть своего ВВП на оборону, поэтому мы имеем право говорить об этом. Европейская оборона – это идея, время которой наступило" , – рассказал он.

Инициатива Макрона об отправке войск в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это привело к дискуссии среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственном отправлении войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Однако большинство стран не поддержали позиции Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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