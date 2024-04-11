ЄС створює власні сили швидкого реагування, але це не спільна армія, - МЗС Польщі

На питання журналіста щодо того, чи згоден Сікорський з ідеєю президента Франції Еммануеля Макрона про сильнішу європейську оборону та армію глава МЗС Польщі відповів, що такі заяви створюють плутанину.

"Розмови про армію ЄС створюють непотрібну плутанину, оскільки передбачають об'єднання національних армій, чого, на мою думку, ніколи не станеться. Однак ми перебуваємо в процесі формування європейського військового потенціалу, який називається потенціалом швидкого розгортання. Я називаю це Європейським легіоном", - сказав він.

Сікорський зауважив, що в той момент, коли американці змагаються з Китаєм - Путін визначив себе як ворога ЄС.

"Тому ми повинні взяти на себе більшу частку тягаря з точки зору оборони. Такі країни, як Польща і Греція, роками витрачають значну частину свого ВВП на оборону, тому ми маємо право говорити про це. Європейська оборона - це ідея, час якої настав", - розповів він.

Ініціатива Макрона про відправку військ до України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосереднє відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Щобільше, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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