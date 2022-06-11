ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: відповідь на заявку України покаже, чи є майбутнє у Євросоюзу

Новость на русском →
Київ, Субота 11 червня 2022 15:47
Зеленський: відповідь на заявку України покаже, чи є майбутнє у Євросоюзу Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Відповідь Європейського союзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі", - зазначив він.

На його думку, Росія має намір зруйнувати європейську єдність і послабити Європу. Саме вона є головною мішенню, а війна в Україні - це лише перший етап російської агресії.

"Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що європейський проект не може бути завершений без України, оскільки саме вона зараз захищає Європу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія, швидше за все, порекомендує дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але можуть бути висунуті додаткові умови.

Очікується, що висновки Єврокомісії будуть оголошені 17 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вступ в ЄС
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз