Зеленський: відповідь на заявку України покаже, чи є майбутнє у Євросоюзу

Відповідь Європейського союзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі", - зазначив він.

На його думку, Росія має намір зруйнувати європейську єдність і послабити Європу. Саме вона є головною мішенню, а війна в Україні - це лише перший етап російської агресії.

"Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що європейський проект не може бути завершений без України, оскільки саме вона зараз захищає Європу.