Зеленський: відповідь на заявку України покаже, чи є майбутнє у Євросоюзу
Відповідь Європейського союзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі", - зазначив він.
На його думку, Росія має намір зруйнувати європейську єдність і послабити Європу. Саме вона є головною мішенню, а війна в Україні - це лише перший етап російської агресії.
"Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту", - додав Зеленський.
Він також підкреслив, що європейський проект не може бути завершений без України, оскільки саме вона зараз захищає Європу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія, швидше за все, порекомендує дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але можуть бути висунуті додаткові умови.
Очікується, що висновки Єврокомісії будуть оголошені 17 червня.
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