ЄС створить Європейське агентство з надання притулку
Фото: в ЄС створять агентство з надання притулку (GettyImages)
Рада ЄС затвердила рішення про створення Європейського агентства з надання притулку. Воно буде створено на базі існуючого Європейського офісу з надання притулку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради ЄС.
Мета створення агентства - поліпшення загальноєвропейської системи надання притулку та посилення взаємодії як з країнами-членами союзу, так і з третіми державами.
Створення агентства проходить в рамках узгодження в ЄС нового європейського пакту з міграції.
Наприкінці 2020 року ЄС приступив до обговорення нового пакту з міграції. У документі, який ще має бути узгоджений країнами ЄС, пропонується посилити міграційний контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, прискорити розгляд запитів на надання притулку.